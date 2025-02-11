Маск собирается купить создателей ChatGPT за почти $100 млрд

Руководитель департамента по повышению эффективности правительства США, миллиардер Илон Маск во главе группы инвесторов предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, имеющей контрольный пакет акций компании OpenAI, разработчика ChatGPT и другой высокотехнологической продукции в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предлагает 97,4 миллиарда долларов за покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI», — сообщает издание со ссылкой на юристов Маска.

Один из них, адвокат Марк Тоберофф сообщил о подаче заявку в совет директоров OpenAI на приобретение всех активов НКО 10 февраля.

До этого стало известно, что департамент по повышению эффективности правительства США, которое возглавляет Маск, работает над созданием чат-бота для американского правительства.

Источник: Газета.ру