 «Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

First News Media15:42 - Сегодня
«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

Фонд Red Hearts, известный своими инициативами в социально значимых и общественных сферах, завершил программу «Образовательная стипендиальная программа Red Hearts».

В рамках программы было подано 306 заявок. По итогам отбора 69 кандидатов прошли в следующий этап и были приглашены на собеседование. После успешного прохождения всех этапов 23 студента стали обладателями стипендии. В течение 2024-2025 учебного года они будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 AZN.

При отборе победителей приоритет отдавался студентам, обучающимся на первом курсе очной формы бакалавриата в высших учебных заведениях, набравшим более 600 баллов на вступительных экзаменах, имеющим высокие академические показатели и активное участвующим во внеучебных мероприятиях, а также студентам из социально уязвимых слоев населения.

В рамках программы 26 студентов получили стипендию в 2022-2023 учебном году, 25 студентов — в 2023-2024 учебном году. В этом году стипендиальная программа реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Фондом развития образования и Фондом Red Hearts. Стипендии предоставляются за счет пожертвований, собранных в рамках кампании «Onu oxut» («Пожертвуй для образования»), запущенной фондом совместно с Birbank в 2023 году. Эта инициатива направлена на обеспечение равных возможностей в образовании путем поддержки талантливой молодежи.

Список победителей: http://bit.ly/4b23CuE

Следует отметить, что Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

На правах рекламы

Поделиться:
224

Актуально

Повестка Президента

Повестка Президента: Ильхам Алиев о достижениях и политике Азербайджана, Трампе и ...

Мнение

Пашинян и его слово

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сомали ...

Политика

Ильхам Алиев надеется, что Китай освободит граждан Азербайджана от визовых ...

Общество

В Балакене выявлены грубые нарушения на предприятии по производству соков - ФОТО - ВИДЕО

Минздрав обратился к родителям

Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

Скончался заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

«Мишки-наркотики» для школьников? МВД прокомментировало 1news.az слухи в родительских чатах

Школы могут перейти на гибкий график работы

Последние новости

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете

Сегодня, 17:26

Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

Сегодня, 17:24

В Балакене выявлены грубые нарушения на предприятии по производству соков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:21

Минздрав обратился к родителям

Сегодня, 17:12

Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

Сегодня, 17:10

В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Сегодня, 17:04

Пашинян и его слово

Сегодня, 16:55

Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Сегодня, 16:39

Скончался заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев

Сегодня, 16:32

Россия договорилась с талибами о закупках Coca-Cola и казанов для плова

Сегодня, 16:29

В Сомали будет внедрен опыт ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

Сегодня, 16:21

Глава СБУ задержал российского шпиона, им оказался высокопоставленный офицер Службы

Сегодня, 16:18

Президент Сомали посетил Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:11

Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

Сегодня, 16:06

Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:46

«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

Сегодня, 15:42

Подробности обнаружения останков индийского туриста в загатальском лесу

Сегодня, 15:30

Судан согласился разместить у себя военно-морскую базу РФ

Сегодня, 15:20

В Сирии заявили о получении положительных сигналов от РФ и Ирана

Сегодня, 15:15
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31