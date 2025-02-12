Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 12 февраля прибыл на Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

Источник: АЗЕРТАДЖ