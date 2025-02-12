Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО
Президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, отметив, что беседа прошла очень хорошо.
Об этом американский лидер написал в Truth Social.
«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Трамп.
Американский лидер отметил, что в ходе беседы было обсуждено множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, где американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.
Среди прочего глава Белого дома выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.
«Да благословит Господь народы России и Украины», — заключил Трамп в посте.
22:52
Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским визави Дональдом Трампом дальнейшие контакты во время разговора в среду, 12 февраля. Об этом он написал в X (Twitter).
По словам Зеленского, его «длительный разговор» с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд и «наши технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства».
«Обсудили наш разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным», – добавил он.
Глава государства отметил, что Киев определяет совместные с Америкой шаги, «чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир».
«Договорились о дальнейших контактах и встречах», – подытожил Зеленский.
22:45
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся и был завершен.
Украинское издание «Новости. Live», ссылаясь на офис президента Зеленского, подтвердило эту информацию, однако содержание обсуждения пока остается неизвестным.