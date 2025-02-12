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Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:55 - 12 / 02 / 2025
Трамп оценил разговор с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, отметив, что беседа прошла очень хорошо.

Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что в ходе беседы было обсуждено множество тем, связанных с конфликтом. Также в ходе переговоров Трамп обсудил встречу в Мюнхене, где американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

Среди прочего глава Белого дома выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными, поскольку пришло время остановить конфликт.

«Да благословит Господь народы России и Украины», — заключил Трамп в посте.

22:52

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским визави Дональдом Трампом дальнейшие контакты во время разговора в среду, 12 февраля. Об этом он написал в X (Twitter).

По словам Зеленского, его «длительный разговор» с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд и «наши технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства».

«Обсудили наш разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным», – добавил он.

Глава государства отметил, что Киев определяет совместные с Америкой шаги, «чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир».

«Договорились о дальнейших контактах и встречах», – подытожил Зеленский.

22:45

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся и был завершен.

Украинское издание «Новости. Live», ссылаясь на офис президента Зеленского, подтвердило эту информацию, однако содержание обсуждения пока остается неизвестным.

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