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На 2-м Азербайджанском инвестфоруме прошла сессия по критическим минеральным ресурсам и глобальной экономической безопасности

First News Media13:24 - Сегодня
На 2-м Азербайджанском инвестфоруме прошла сессия по критическим минеральным ресурсам и глобальной экономической безопасности

25–26 сентября в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026)  проведённого под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, состоялась панельная сессия на тему «Критические минеральные ресурсы и глобальная экономическая безопасность».

В панельной сессии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рашад Исмаилов, председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, директор Азиатского банка развития по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал, а также руководители и представители компаний «Technip Energies», «Limak Holding», «Green Spark» и «Kazakhstan Insulator Plant».

В ходе сессии обсуждались возрастающее стратегическое значение критического сырья в условиях глобального энергетического перехода, развитие высокотехнологичной промышленности и обеспечение экономической безопасности, формирование устойчивых цепочек поставок и переработки, а также возможности для международного сотрудничества и привлечения инвестиций.

Выступая на панели, министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов отметил, что подход Азербайджана основывается на принципах долгосрочного сотрудничества, эффективного использования ресурсов и взаимной выгоды. Он подчеркнул, что развитие бизнес-моделей, основанных на принципах циркулярной экономики, расширение государственно-частного партнёрства и эффективное вовлечение минеральных ресурсов в экономический оборот являются одними из ключевых приоритетов в рамках Национальных приоритетов «Азербайджан – 2030».

Министр также отметил значительный потенциал регионов Малого Кавказа, Нахчывана и Балакен-Закатальского региона с точки зрения наличия критически важных минеральных ресурсов, а также подчеркнул важность соблюдения экологических требований при реализации соответствующих проектов.

Председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов отметил, что критически важные минералы становятся значимым фактором не только для развития горнодобывающей промышленности, но и для обеспечения глобальной экономической безопасности. По его словам, энергетический переход, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта стимулируют рост спроса на металлы, тогда как геополитические процессы усиливают актуальность устойчивости и надёжности цепочек поставок.

Закир Ибрагимов отметил, что в данном контексте ключевое значение имеет не только наличие ресурсов, но и возможность их переработки, а также безопасной и надёжной доставки на мировые рынки. Он подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом в этой сфере благодаря богатым минеральным ресурсам, развитой энергетической и промышленной инфраструктуре, а также стратегическому расположению на Срединном коридоре, соединяющем Центральную Азию с Европой и мировыми рынками.

В качестве примера председатель Правления привёл полиметаллическое месторождение Филизчай, отметив, что оно обладает значительными запасами цинка, свинца и меди. По его словам, реализация подобных проектов может способствовать укреплению роли Азербайджана в региональных цепочках поставок.

Закир Ибрагимов также рассказал о проводимой работе по развитию Алятского центра критических минералов. Он отметил, что данная инициатива может расширить возможности для интеграции минерально-сырьевых ресурсов и перерабатывающих мощностей Азербайджана с ресурсами Центральной Азии, а также обеспечить более широкие возможности выхода на европейские и другие мировые рынки.

Говоря о значении международного партнёрства, Закир Ибрагимов привёл в качестве примера сотрудничество ЗАО «AzerGold» с компанией «International Resources Holding» из Объединённых Арабских Эмиратов, реализуемое в Нахчыване. Он сообщил, что в рамках данного сотрудничества проводятся работы по изучению минерально-сырьевого потенциала, включая критически важные металлы, и выявлению перспективных месторождений полезных ископаемых.

Панельная сессия продолжилась в формате вопросов и ответов. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по вопросам значения критического сырья для экономической безопасности, формирования устойчивых цепочек поставок, ответственного освоения минеральных ресурсов, расширения перерабатывающих мощностей и развития международного сотрудничества.

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