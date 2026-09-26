Совет по медиа и вещанию выразил обеспокоенность кампанией против страны в турецких СМИ

Совет по медиа и вещанию Азербайджана выступил с официальным заявлением в связи с активизацией в медиапространстве и социальных сетях Турции материалов, направленных против Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в заявлении подчеркивается, что в последнее время в турецком информационном сегменте массово распространяются необоснованные и предвзятые утверждения, выходящие за рамки правовых, дипломатических и этических норм. В ведомстве отметили, что подобные действия направлены на нанесение ущерба братским отношениям между двумя странами и формирование негативного общественного мнения.

В заявлении указывается, что систематические клеветнические акции и безнаказанное распространение дезинформации вызывают глубокое сожаление, особенно на фоне высокого уровня взаимного доверия и союзничества между Баку и Анкарой. В Совете убеждены, что данные публикации не являются случайными инициативами отдельных пользователей, а представляют собой скоординированную и управляемую из определенных кругов кампанию. Подобные действия не только нарушают этические стандарты, но и противоречат законодательству самой Турецкой Республики, в связи с чем азербайджанская сторона рассчитывает на последовательное применение законов и надлежащую реакцию со стороны турецких властей.

Азербайджанская сторона продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в медиаполе Турции. В ведомстве не исключают принятия предусмотренных законом мер в отношении лиц, причастных к организационной и исполнительской деятельности в рамках информационной кампании. В качестве одной из возможных правовых мер рассматривается ограничение въезда на территорию Азербайджана для организаторов и активных участников этих акций. Общественность страны ожидает от соответствующих структур практических шагов по пресечению любых попыток подорвать исторические и стратегические связи между двумя братскими народами.