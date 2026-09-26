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Анар Гулиев: Генеральный план Баку создает новые инвестиционные возможности

First News Media13:40 - Сегодня
Анар Гулиев: Генеральный план Баку создает новые инвестиционные возможности

Генеральный план Баку определяет долгосрочные перспективы развития города.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, выступая на панельной дискуссии «Создаваемые инвестиционные направления: недвижимость, туризм и градостроительство» в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По его словам, в Генеральном плане, предусматривающем развитие Баку до 2040 года, уделяется особое внимание обеспечению баланса между региональными и местными центрами, созданию современной инфраструктуры и озеленению города.

Отмечено, что Генеральный план имеет большое значение не только с точки зрения градостроительства, но и формирования новых инвестиционных возможностей.

Председатель комитета подчеркнул, что главная цель состоит не только в обеспечении развития города, но и в формировании инфраструктуры на долгосрочной и устойчивой основе.

В качестве одного из примеров такого подхода Анар Гулиев привел реконструкцию бывших промышленных зон Баку. По его словам, преобразование территории, некогда известной как «Черный город», в современное городское пространство важно с точки зрения обновления городской среды, восстановления окружающей среды и создания новой экономической активности.

Было отмечено, что такие проекты, помимо градостроительства, создают новые инвестиционные возможности в сфере туризма, недвижимости, услуг и других областях.

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