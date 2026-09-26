Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорному процессу с США

Иран утратил доверие к переговорному процессу с США, так как за каждым раундом диалога следуют новые санкции и удары.

Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном из-за повторения атак и [введения] санкций после каждого диалога", - приводит телеканал слова иранского президента. Пезешкиан также отметил, что в настоящее время роль посредников в непрямых контактах между двумя странами выполняют Доха и Исламабад. "Катар и Пакистан <...> передают наши послания в Вашингтон", - указал он.

Кроме того, президент Ирана подчеркнул, что контакты с США опираются на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании, и призвал американскую администрацию четко определить свою позицию по этому документу.

Источник: ТАСС