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Общество

В Германии 45 тысяч студентов вышли на протесты

Джамиля Суджадинова15:00 - Сегодня
В Германии 45 тысяч студентов вышли на протесты

В Германии прошли массовые акции протеста против возможного введения обязательной военной службы.

По данным организаторов, в демонстрациях, состоявшихся примерно в 100 городах страны, приняли участие около 45 тысяч школьников и студентов.

Акции были организованы в рамках инициативы «Школьная забастовка против призыва». Участники выступили против возможного возвращения обязательной военной службы, а также против расширения государственной службы и усиления милитаризации страны.

Протесты прошли в ряде крупных городов Германии. В Берлине, в районе Веддинг, по данным полиции, на акцию вышли около 2,4 тысячи человек. В Мюнхене протест собрал порядка 700 участников, в Нюрнберге — около 400, в Штутгарте — 200, а во Франкфурте-на-Майне — 180 человек. В Гамбурге несколько сотен демонстрантов собрались у главного железнодорожного вокзала.

Организаторы заявили, что выступают против принуждения молодежи к военной службе и проведения политики, которую они связывают с дальнейшей милитаризацией Германии. Одним из основных лозунгов акции стал призыв отказаться от военного и гражданского призыва и не допустить войны.

Как отмечает Deutsche Welle, протесты также были связаны с военными учениями Бундесвера «Красный шторм Чарли», проходящими в Гамбурге с 24 по 26 сентября.

С января 2026 года в Германии действует новый закон о военной службе. Он предусматривает обязательное медицинское освидетельствование и заполнение соответствующей анкеты для мужчин, родившихся в 2008 году и позже. При этом первоначальный набор осуществляется на добровольной основе.

В случае если предусмотренный механизм не обеспечит необходимое количество военнослужащих, решение о переходе к обязательной военной службе может быть принято Бундестагом.

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