В Баку мужчина под предлогом помощи у банкомата похитил 2400 манатов

В Ясамальском районе Баку сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с банковских карт граждан.

Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, в результате оперативных мероприятий был задержан С. Рашидзаде.

По данным ведомства, мужчина подходил преимущественно к пожилым людям, испытывавшим трудности при использовании банкоматов, и предлагал им свою помощь. Получив доступ к банковской карте, он, как установило следствие, завладевал находившимися на ней денежными средствами.

В ходе расследования выяснилось, что таким способом подозреваемый похитил в общей сложности 2400 манатов у трех граждан.

В отношении С. Рашидзаде возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по делу продолжается.

Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять осторожность при пользовании банкоматами и не передавать банковские карты, ПИН-коды и коды подтверждения посторонним лицам, даже если они предлагают помощь.

Источник: Qafqazinfo