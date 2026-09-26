SOCAR станет спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR с 2027 года станет главным глобальным энергетическим спонсором мужской и женской сборных Италии по футболу.

Как сообщает 1news.az, соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и Федерацией футбола Италии подписано в Баку в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Договор рассчитан на четыре года — с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года. Стороны предусмотрели возможность продлить партнерство еще на два года, до 2032 года.

«Сотрудничество отражает заинтересованность SOCAR в долгосрочной работе в Италии и намерение компании внести вклад в дальнейшее развитие итальянского футбола, известного своими традициями и достижениями», — отметили в SOCAR.