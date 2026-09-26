На учениях НАТО один итальянский бронеавтомобиль обстрелял другой: ранены четверо военных

В Латвии во время учений НАТО пострадали четверо итальянских военнослужащих, сообщает Sky Tg24.

Инцидент произошел на полигоне в Адажи во время стрельб в рамках миссии НАТО Forward Land Forces (FLF).

По данным итальянских СМИ, военнослужащие 11-го полка берсальеров находились в одном из военных автомобилей, когда по нему был произведен выстрел из оружия, установленного на другом итальянском военном автомобиле.

Все четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение в Риге. Один из военнослужащих получил более серьезные ранения, однако его состояние оценивается как стабильное. По данным итальянской стороны, никто из пострадавших не находится в опасности для жизни.

По информации источников, во время учений с одного из бронеавтомобилей Dardo случайно была произведена очередь из пулемета по другому такому же автомобилю, который двигался впереди. В момент стрельбы его задний люк был открыт, предположительно из-за того, что военнослужащие готовились покинуть машину.