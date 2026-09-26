 На учениях НАТО один итальянский бронеавтомобиль обстрелял другой: ранены четверо военных | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

На учениях НАТО один итальянский бронеавтомобиль обстрелял другой: ранены четверо военных

First News Media14:20 - Сегодня
На учениях НАТО один итальянский бронеавтомобиль обстрелял другой: ранены четверо военных

В Латвии во время учений НАТО пострадали четверо итальянских военнослужащих, сообщает Sky Tg24.

Инцидент произошел на полигоне в Адажи во время стрельб в рамках миссии НАТО Forward Land Forces (FLF).

По данным итальянских СМИ, военнослужащие 11-го полка берсальеров находились в одном из военных автомобилей, когда по нему был произведен выстрел из оружия, установленного на другом итальянском военном автомобиле.

Все четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение в Риге. Один из военнослужащих получил более серьезные ранения, однако его состояние оценивается как стабильное. По данным итальянской стороны, никто из пострадавших не находится в опасности для жизни.

По информации источников, во время учений с одного из бронеавтомобилей Dardo случайно была произведена очередь из пулемета по другому такому же автомобилю, который двигался впереди. В момент стрельбы его задний люк был открыт, предположительно из-за того, что военнослужащие готовились покинуть машину.

Поделиться:
493

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном ...

Спорт

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

30 триллионов: Баку собрал верхушку глобального финансового олимпа

Общество

В Шуше состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

В мире

Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

В доме в центре Афин при взрыве погибли шесть человек

Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

В результате взрыва на северо-западе Пакистана 11 человек погибли, ещё 30 получили ранения

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Гражданин Азербайджана погиб в результате атаки дрона в России

Умерла французская актриса и вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО

В ВОЗ предупредили о неизбежности новой пандемии

Последние новости

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Сегодня, 19:26

Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Сегодня, 19:16

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном форуме - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:06

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен многосторонней системе, обеспечивающей реальные результаты - ФОТО

Сегодня, 18:45

Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

Сегодня, 18:20

Состоится IX съезд азербайджанских журналистов - ФОТО

Сегодня, 18:05

Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

Сегодня, 17:55

Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

Сегодня, 17:35

В доме в центре Афин при взрыве погибли шесть человек

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Сегодня, 17:13

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за основным заездом Гран-при Азербайджана Формула 1 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

Сегодня, 17:00

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

В результате взрыва на северо-западе Пакистана 11 человек погибли, ещё 30 получили ранения

Сегодня, 16:49

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации

Сегодня, 16:36

Совет по медиа и вещанию выразил обеспокоенность кампанией против страны в турецких СМИ

Сегодня, 16:00

В Баку мужчина под предлогом помощи у банкомата похитил 2400 манатов

Сегодня, 15:50

Два автомобиля столкнулись в Губинском районе

Сегодня, 15:45

Президент Ирана исключил встречу с Трампом

Сегодня, 15:25
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37