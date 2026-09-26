В Баку состоялась торжественная церемония открытия юбилейного Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

На Бакинском треке состоялась церемония открытия юбилейного, 10-го Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Перед стартом основной гонки прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, который исполнил Народный артист Азербайджана, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов.

Через несколько часов станет известен победитель юбилейного Гран-при Азербайджана. По итогам напряженной борьбы на протяжении 51 круга один из пилотов поднимется на высшую ступень подиума и поднимет над головой главный кубок Гран-при Азербайджана.

Но этот кубок не просто награда, в его дизайне отражен образ пламени, символизирующий Азербайджан как «Страну огней». На боковых панелях кубка также представлены узоры, вдохновленные традициями азербайджанского ковроткачества. Подчеркнем, что динамика Формулы-1 сочетается с богатым национальным наследием Азербайджана, находя отражение в дизайне кубка.