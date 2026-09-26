30 триллионов: Баку собрал верхушку глобального финансового олимпа

Сентябрь 2026 года войдет в историю региональной и мировой экономики как момент, когда глобальный финансовый олимп окончательно утвердил новую стратегическую точку притяжения на экономической карте Евразии.

Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026), проходящий под патронажем Президента Ильхама Алиева, продемонстрировал масштаб и уровень представительства, не имеющие аналогов в современной истории Южного Кавказа.

Главный показатель этого события — впечатляющая, поистине беспрецедентная цифра: совокупный объем активов под управлением (AUM) международных институциональных инвесторов, управляющих компаний, суверенных и инвестиционных фондов, собравшихся в Баку, достиг гигантской отметки в 30 триллионов долларов США.

Фактически в столице Азербайджана в эти дни сконцентрировался капитал, превышающий годовой валовой внутренний продукт крупнейших экономик планеты и составляющий значительную долю мировых финансово-инвестиционных ресурсов.

На одной площадке объединились свыше 3000 зарегистрированных участников, включая 803 авторитетных представителя из 70 стран мира. В Баку прибыли руководители высшего звена ведущих транснациональных корпораций, глобальных финансово-инвестиционных конгломератов, международных финансовых институтов, а также ключевых аналитических центров. Ключевые сессии форума и специальный «Диалог по инфраструктурным инвестициям в Азербайджане» прошли при совместной организационной поддержке Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) и мирового инвестиционного гиганта BlackRock.

Концентрация капитала подобного масштаба в Баку — это не случайное совпадение. Это наглядное и убедительное свидетельство того, что долгосрочная, последовательная и прагматичная экономическая политика Азербайджана создала не просто благоприятный инвестиционный климат, а качественно новую институциональную среду. В этой среде крупнейшие международные игроки видят твердую гарантию надежности, высокой предсказуемости, политической стабильности и долгосрочной доходности своих вложений.

Архитектура глобального доверия: почему лидеры финансового рынка выбирают Баку

За исторической цифрой в $30 триллионов стоит фундаментальное переосмысление геоэкономического и геополитического статуса Азербайджана. В своем выступлении на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме Президент Ильхам Алиев четко очертил ключевые преимущества страны, сделавшие ее магнитом для крупнейших мировых инвесторов.

Глава государства отметил, что в республике сформированы исключительные условия для работы иностранного капитала. Подчеркнув, что многие ведущие международные компании считают Азербайджан надежным партнером в различных секторах экономики, Ильхам Алиев заявил:

«Многие ведущие международные компании считают Азербайджан надежным партнером в различных секторах экономики. В нашей стране сейчас сложились очень благоприятные условия для инвестиций».

Одним из фундаментальных условий для долгосрочного планирования бизнес-стратегий выступает стабильность и личная безопасность. Президент обратил особое внимание инвесторов на то, что Азербайджан является одним из самых безопасных мест в мире, а ситуация с преступностью в республике находится под полным контролем государства.

В условиях, когда привычная география торговли испытывает колоссальные нагрузки, Баку предлагает инвесторам понятный и устойчивый маршрут. Ильхам Алиев обратил внимание участников форума на то, что некоторые традиционные цепочки поставок сегодня подвержены рискам, и это открывает широкие возможности для отечественных и иностранных инвестиций.

Особое место в речи главы государства занял тезис о переосмыслении географической и экономической роли республики на евразийском пространстве. Азербайджан сегодня успешно выступает в качестве важнейшего связующего моста:

«Азербайджан географически расположен на Южном Кавказе, но мы стали полноправным членом центральноазиатского региона с политической, экономической и транспортной точек зрения. Конечно, административная система, цифровизация транспорта, таможенные процедуры, которые являются очень открытыми, прозрачными и понятными для инвесторов, а также нормативно-правовая база – все это укрепляет наш потенциал. Даже если геополитическая ситуация в нашем регионе изменится и вернется к той, которая существовала пять лет назад, мы по-прежнему будем оставаться очень привлекательной страной для поставщиков».

Глава государства также акцентировал ключевое географическое положение страны на перекрестке глобальных логистических путей:

«Перевозчики, осуществляющие перевозки через Азербайджан, также должны пользоваться паромом, то есть переправой через Каспийское море. Если вы хотите двигаться в направлении Восток-Запад или Север-Юг, вы должны выбрать Азербайджан. Это два очень важных коридора. Азербайджан – одна из немногих стран, которая активно участвует в обоих».

Политическая и экономическая стабильность, подкрепленная суверенным балансом, отсутствием критической внешней задолженности и наличием мощного финансового резерва в лице ГНФАР, выступает главным якорем для институциональных гигантов. В условиях мировой турбулентности инвесторы получают в Баку именно то, что ценят превыше всего — прозрачность, надежность и стратегическое видение.

Стратегический альянс с альфа-игроками: детали встреч главы государства

Значимость AIIF 2026 наглядно проявилась не только в ходе пленарных заседаний и тематических панелей, но и в серии чрезвычайно насыщенных, глубоких предметных встреч Президента Ильхама Алиева с топ-менеджментом мировой финансовой индустрии, состоявшихся 25 сентября. Каждый из этих диалогов отражает динамичный переход от общестратегического интереса к практическому управлению конкретными совместными проектами международного масштаба.

BlackRock и Global Infrastructure Partners: цифровая эпоха, инфраструктура и искусственный интеллект

Особое, фундаментальное место в инвестиционной карте Азербайджана занимает партнерство с компанией BlackRock — крупнейшим в мире управляющим активами, чьи мощности превышают астрономические 15,3 триллиона долларов США. В структуре BlackRock с 2024 года функционирует компания Global Infrastructure Partners (GIP) — специализированный гигант с объемом активов под управлением в $170 миллиардов, фокусирующийся на инвестициях в критическую энергетику, транспорт, цифровую инфраструктуру, системное водоснабжение и переработку отходов. Важно подчеркнуть, что GIP наряду с такими гигантами, как BlackRock, Microsoft и MGX, выступает одним из ключевых учредителей Глобального фонда инфраструктуры искусственного интеллекта.

В ходе встречи Президента Ильхама Алиева с основателем, председателем и главным исполнительным директором GIP Адебайо Огунлеси стороны детально обсудили практическую реализацию стратегических договоренностей, заложенных в начале года во время Всемирного экономического форума в Давосе. Прошедшие месяцы интенсивной работы принесли значимые результаты: подписание долгосрочного протокола о намерениях между ГНФАР, BlackRock и GIP переросло в реальные совместные инвестиционные шаги.

Азербайджанский инвестиционный фонд уже успешно инвестирует совместно с GIP в такие масштабные международные активы, как ведущий итальянский оператор высокоскоростных пассажирских поездов Italo и один из крупнейших авиационных узлов Европы — лондонский аэропорт Гатвик. В рамках проходившего в Баку форума ГНФАР и BlackRock наметили новые перспективы партнерства, сфокусированные на развитии внутренней цифровой, телекоммуникационной и транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана.

Brookfield Asset Management: масштабный капитал для зеленого перехода

Прием Президентом Азербайджана главного исполнительного директора Brookfield Asset Management Коннора Тески стал еще одним весомым подтверждением системного внимания глобального капитала к республике. Управляющая компания Brookfield с объемом активов под управлением свыше 1 триллиона долларов США является признанным мировым лидером в сфере реальных активов. В ее инфраструктурный портфель входят:

* Свыше 308 тысяч объектов телекоммуникационной связи и базовых станций;

* Более 77 тысяч километров высокоскоростных оптоволоконных сетей;

* 150 современных дата-центров по всему миру;

* Почти 36,3 тысячи километров железнодорожных магистралей и 3,2 тысячи километров платных автодорог;

* Предприятия коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие жизненно важными услугами более 10 миллионов потребителей на всех континентах.

Развивая договоренности, зафиксированные в давосском протоколе о намерениях между ГНФАР и Brookfield Asset Management, стороны сосредоточили внимание на проектах энергетического перехода, возобновляемой энергетики (солнечной и ветровой генерации), промышленных систем хранения энергии и цифровой инфраструктуры. Для Азербайджана, планомерно укрепляющего свои позиции в качестве регионального хаба «зеленой» энергии и экспортера чистой электроэнергии в Европу, партнерство с Brookfield открывает прямое окно доступа к самым передовым технологиям и гибкому, масштабируемому капиталу.

Neuberger Berman: проверенная временем институциональная синергия

Не менее важной вехой программы форума стал диалог главы государства с председателем и главным исполнительным директором Neuberger Berman Джорджем Уокером. Основанная в 1939 году в Нью-Йорке, эта независимая инвестиционная структура с активами под управлением в размере $613 миллиардов располагает мощнейшей глобальной платформой частных рынков, где объем инвестиционных обязательств превышает $170 миллиардов, а в портфелях управляемых фондов находятся доли более чем в 10 400 компаниях планеты.

Институциональное сотрудничество между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и Neuberger Berman успешно развивается еще с 2016 года. В ходе встречи в Баку руководители обсудили впечатляющие результаты десятилетнего взаимодействия в сферах частного капитала (Private Equity) и частного кредитования, а также наметили новые точки совместного участия в международных и региональных проектах. Ильхам Алиев особо подчеркнул, что принятие Хартии стратегического партнерства между Правительством Азербайджана и Правительством США заложило прочный политический и правовой фундамент, открыв качественно новую страницу в продвижении американских инвестиций в азербайджанскую экономику.

Ключевые приоритеты инвестиций: от «зеленой» энергии до высокотехнологичной инфраструктуры

В своем программном выступлении на форуме Президент Ильхам Алиев наглядно продемонстрировал, куда именно Азербайджан направляет вектор экономического развития и где ожидает наибольшую синергию с международным капиталом.

Прежде всего, это возобновляемые источники энергии. Глава государства подчеркнул, что у Азербайджана в этой сфере огромный потенциал и прекрасные возможности для создания мощных солнечных и ветровых электростанций:

«Наша цель – максимально сократить потребление природного газа и использовать эти запасы на экспорт. В ближайшие пять лет возобновляемая энергия будет в Азербайджане повсеместно».

При этом президент отметил, что растущие энергомощности будут работать по двум направлениям — экспортному и внутреннему высокотехнологичному:

«Обладая дополнительными энергетическими мощностями, мы рассматриваем два направления. Во-первых, как мы можем максимально использовать их внутри страны – для развития искусственного интеллекта и создания дата-центров. Во-вторых, как мы можем их экспортировать».

Глава государства особо акцентировал амбициозную задачу страны на международной арене: «Мы хотим быть очень надежным поставщиком электроэнергии». Напомнив, что Азербайджан уже экспортирует нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию и удобрения, являясь одной из немногих таких стран в регионе, Ильхам Алиев заявил: «Мы хотим стать крупным экспортером электроэнергии, особенно на европейский рынок».

Вторым важнейшим вектором президент назвал транснациональную инфраструктуру нового поколения. Ильхам Алиев четко обозначил, что физическое строительство должно дополняться глубокой технологической трансформацией:

«Считаю, что одним из привлекательных направлений для инвестиций может стать инфраструктура, отвечающая транснациональным интересам. Прежде всего, транспорт, логистика, физическая инфраструктура и инфраструктура для программного обеспечения. Да, мы можем построить много мостов, портов и судов. Но мы окажемся в проигрыше, если не будем идти в ногу с современными тенденциями в области цифровизации и таможенного администрирования, а также если не упростим процедуру оформления грузов. Еще один вопрос касается линий электропередачи, и здесь есть огромный потенциал».

Третьим важным стимулом выступает горнодобывающая промышленность и недра. Глава государства напомнил, что буквально на днях была принята Государственная программа по горнодобывающей промышленности, предусматривающая масштабный комплекс мер.

Широкая география институционального капитала: от Сингапура до Анкары

Масштаб Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума не ограничивается исключительно американскими и европейскими финансовыми гигантами. В дискуссиях и инвестиционных панелях в Баку приняли участие руководители и управляющие директора ведущих азиатских и ближневосточных институтов. В их числе — сингапурский суверенный фонд Temasek, являющийся эталоном эффективного управления государственными активами в Азии, Фонд благосостояния Турции (TVF), а также крупнейшие международные структуры, такие как Franklin Templeton, PGIM, KKR, Ares и другие.

Такая широкая географическая диверсификация участников демонстрирует, что Баку становится уникальной нейтральной площадкой, где пересекаются интересы западного, азиатского и ближневосточного капитала. В условиях, когда мировые рынки испытывают фрагментацию, Азербайджан выступает в роли надежного интегратора, способного объединять возможности суверенных фондов и частных инвестиционных корпораций для реализации глобальных проектов в энергетике, логистике и высоких технологиях.

Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум четко продемонстрировал, что дальновидная, последовательная политика Ильхама Алиева превратила республику в абсолютный центр притяжения международной финансовой и деловой элиты. Сегодня Азербайджан не просто привлекает капитал — он активно участвует в формировании правил игры, задает высочайшие стандарты инвестиционного сотрудничества и закладывает прочный фундамент под экономический ландшафт Южного Кавказа и всего Евразийского континента на десятилетия вперед.