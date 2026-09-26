В Милли Меджлисе заявили о кампании против азербайджано-турецких отношений

Временная комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам выступила с заявлением.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что комиссия в рамках своих полномочий расследовала информационную кампанию против нашей страны, которая в последние дни велась с территории братской Турции через платформы социальных сетей.

В результате проведенного мониторинга установлено, что цель данной кампании, инициированной определенными центрами, заключается не только в подрыве азербайджано-турецких отношений дружбы, братства и союзничества, но и во введении общественности в заблуждение, создании у наших граждан недоверия к нашему государству и его институтам, а также в провоцировании поляризации в обществе. Кампания проводится в скоординированной форме с использованием таргетированной рекламы, а также реальных и фейковых аккаунтов в социальных сетях.

С чувством сожаления отмечается, что ряд благих и искренних людей в обществах Азербайджана и Турции, которые всегда верны принципу «одна нация, два государства», также оказывают поддержку этой коварной кампании. В то же время, несмотря на то, что согласно законодательству Турецкой Республики подобная деятельность влечет за собой юридическую ответственность, кампания все еще продолжается.

Также подчеркивается, что информация об участниках скоординированной информационной кампании будет представлена в соответствующие государственные структуры Азербайджана.

Временная комиссия в столь чувствительный период призывает наших граждан и братьев в Турции быть бдительными и не верить ложной информации.