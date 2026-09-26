Президент Ирана исключил встречу с Трампом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан скептически смотрит на возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

В интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос журналистки, он подчеркнул, что, прежде чем обсуждать личную встречу на высоком уровне, нужно восстановить доверие.

По словам Пезешкиана, американским властям «трудно доверять» после всего, что они сделали с Ираном и его народом.

«Каждый день они ужесточают санкции против нас. Каждый день они угрожают нам. Каждый день они наносят нам удары. И они не соблюдают то, что зафиксировали в письменном виде. Так что, если они начнут переговоры, действительно ли они выполнят свои обещания?» — заявил иранский лидер.

Пезешкиан отметил, что ему необходимо понять, «по какому именно вопросу» США и Иран хотят прийти к пониманию, когда американская сторона не соблюдает подписанный договор о прекращении огня.