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В Баку выявили водителя, нарушившего правила на велодорожке

First News Media17:05 - Сегодня
В Баку выявили водителя, нарушившего правила на велодорожке

Как сообщалось ранее, в социальных сетях были размещены кадры, на которых видно, как автомобиль с номером 10 NY 090 нарушает правила дорожного движения в центре Баку.

Эти кадры вызвали возмущение велосипедистов, урбанистов, которые подчеркнули необходимость строгих мер в отношении тех, кто совершает такие нарушения.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Qafqazinfo.az начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку Тогрул Насирли сообщил, что личность водителя, поехавшего по велосипедной дорожке, была установлена: «Водитель был привлечен к административной ответственности согласно статье 327.1-2 Кодекса об административных правонарушениях».

Следует отметить, что статья 327.1-2 предусматривает штраф в размере 100 манатов и начисление 2 штрафных баллов.

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