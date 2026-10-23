Умер звезда фильмов «Чужой» и «Лучший стрелок» Том Скерритт - ВИДЕО

Американский актер Том Скерритт, известный по фильмам «Чужой» и «Лучший стрелок», скончался в возрасте 93 лет.

Актер умер 21 октября по естественным причинам - об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном в западных СМИ.

«В то время как мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы знали его благодаря чувству юмора, любознательности, мудрости, щедрости и любви, которую он дарил нам», - отмечают близкие артиста.

Том Скерритт родился 25 августа 1933 года в Детройте, штат Мичиган, США. Его актерская карьера продолжалась более шести десятилетий. Дебютом в кино для него стала военная драма «Охота на войну», вышедшая в 1962 году.

Широкую известность Т.Скерритту принесла роль капитана Далласа в научно-фантастическом фильме Ридли Скотта «Чужой» (1979). В картине «Лучший стрелок» актер сыграл инструктора Вайпера, обучавшего пилотов военно-морской авиации, в том числе героя Тома Круза.

За годы карьеры Том Скерритт снялся в десятках кино- и телевизионных проектов, оставив заметный след в американском кинематографе.