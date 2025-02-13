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ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Маленькая Марьям нуждается в поддержке для борьбы с лейкозом – ФОТО

Фаига Мамедова13:08 - Сегодня
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Маленькая Марьям нуждается в поддержке для борьбы с лейкозом – ФОТО

Марьям Багировой всего два года и четыре месяца, но она уже столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Как и все дети, она жила обычной жизнью: радовалась, бегала, прыгала и дарила радость окружающим. Но сейчас ей приходится принимать сильнодействующие лекарства и проходить тяжелое лечение, чтобы победить лейкоз (рак крови).

Как рассказала в беседе с 1news.az мама девочки Турана Багирова, о болезни они узнали буквально недавно.

«Некоторое время назад я заметила синяки на ее ноге и сначала подумала, что она, возможно, упала. Но когда синяки не исчезали долгое время, я начала беспокоиться. Мы пошли к врачу, сдали анализы, и я подумала, что у ребенка могут быть низкие тромбоциты, но, как оказалось, это лейкоз», — рассказала мама Марьям сквозь слезы.

По ее словам, для более точного диагноза они сдали анализ костного мозга в Центре гематологии. Результаты подтвердили страшную болезнь — острый T-клеточный лейкоз.

«Эту новость я узнала всего 5-6 дней назад, после того, как пришли результаты анализов. Хотя других симптомов лейкоза у ребенка не было. По словам врачей, болезнь начала развиваться не более двух недель, и это хорошо, что мы заметили тревожные признаки на ранней стадии. Но это одна из самых осложненных форм лейкоза. Однако специалисты уверяют, что вероятность полного выздоровления составляет 70-80%», - добавила Турана Багирова.

По ее словам, стоимость лечения очень высока и составит примерно 100-150 тысяч манатов, если все пройдет без осложнений. Однако в случае возникновения проблем, например, с почками или судорог, лечение будет приостановлено, ребенка переведут в реанимацию, и к указанной сумме добавятся дополнительные расходы.

«Ход лечения будет включать минимум 6 месяцев химиотерапии, а затем еще 2 года общего лечения, если не потребуется пересадка костного мозга. Однако в процессе лечения мы будем наблюдать, как организм будет реагировать на терапию. Если реакция окажется положительной, а я верю в силу своего ребенка, то, возможно, она выздоровеет благодаря 6 месяцам химиотерапии и двухмесячному курсу медикаментозного лечения без необходимости пересадки костного мозга», — добавила Т.Багирова.

По словам мамы Марьям, они уже 6 дней дают ей лекарства, а химиотерапия начнется с 8-го дня. На данный момент им удалось избежать самого опасного периода, когда вероятность летального исхода была максимальной. Ребенок прошел этот этап без повреждений органов.

«Она сильная, и сейчас главное — приобрести необходимые лекарства и завершить лечение. Я верю, что моя дочка победит эту болезнь. Мы сумели собрать сумму примерно в 40 тысяч манатов, но часть этой суммы уже ушла на некоторые анализы и лечение. Я прошу всех неравнодушных помочь нам собрать оставшуюся сумму - примерно 120 тысяч манатов, чтобы моя дочка выжила. Я буду благодарна за каждую копейку», - рассказала Турана Багирова.

LeoBank: 4098 5844 6408 1411

Kapital Bank: 4169 7388 1141 6936

Номер отца для связи: +994 77 747 47 46

Номер мамы для связи: +994 55 779 92 71

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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