Трамп дал Зеленскому свой телефонный номер

Президент США Дональд Трамп в конце разговора 12 февраля дал Владимиру Зеленскому свой телефонный номер и сказал звонить ему напрямую.

Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

В целом разговор Трампа и Зеленского прошел в положительном ключе, говорят источники Axios.

В какой-то момент Трамп сказал Зеленскому, что должен разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, «чтобы спасти Украину».

По оценке Трампа, российский лидер серьезно настроен на урегулирование конфликта. У Зеленского Трамп пытался выяснить, хочет ли тот по-прежнему «заключить сделку» по урегулированию в Украине. Зеленский в ответ сказал, что хочет заключить соглашение, но в целом настроен скептически.

13 февраля Трамп назвал переговоры с российским президентом великолепными и выразил надежду на завершение конфликта.

Источник: ТАСС