Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар в пятиэтажном здании на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку удалось потушить в короткие сроки.
Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В ведомстве отметили, что в целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.
14:45
В пятиэтажном здании, расположенном на улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку, начался пожар.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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