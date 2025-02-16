В центре Баку снято ограничение на движение транспорта - ОБНОВЛЕНО
В связи с проведением дорожно-ремонтных работ на перекрестке улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова в Насиминском районе снято ограничение на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана.
12:30
В Насиминском районе Баку, на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова, проводятся ремонтные работы.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В связи с этим введены ограничения на движение транспортных средств в направлении проспекта Азадлыг.
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