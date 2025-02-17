Ильхам Алиев утвердил азербайджано-вьетнамский Меморандум о сотрудничестве в области статистики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госкомстатом Азербайджана и Главным управлением статистики Вьетнама по сотрудничеству в области статистики.

Меморандум был подписан 17 декабря 2024 года в Баку.

Глава государства поручил Госкомстату АР реализацию отраженных в Меморандуме положений, МИД – проинформировать вьетнамскую сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.