В Азербайджане в 2024 году 58 мужчин столкнулись с гендерным насилием

В 2024 году в Азербайджане 58 мужчин подверглись гендерному насилию.

Как сообщает 1news.az, такие данные содержатся в годовом отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

В целом в прошлом году на «горячую линию» по вопросам гендерного насилия поступило 330 обращений, из которых 272 – от женщин и 58 – от мужчин. 205 заявителей обратились из Баку, 125 – из регионов.

Среди обратившихся 137 человек женатые, 140 – холостые, 53 – разведенные.