В Польше без вести пропал азербайджанец

Гражданин Грузии азербайджанского происхождения Рабит Бакиев неделю назад пропал без вести в польском городе Костшин, где он жил, родственники не могут связаться с ним.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на странице Polşada Yaşayan Azərbaycanlılar в Facebook.

Вместе с Бакиевым исчез и его автомобиль, запечатленный на представленном фото. Семья пропавшего обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой сообщить любую информацию о его местонахождении по телефону: +48 728 084 258.