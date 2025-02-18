Грузия и Азербайджан обсудили железнодорожные пассажирские перевозки

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном является партнерство в транспортной сфере. Сегодня в Тбилиси состоялась встреча с находящимся в Грузии с рабочим визитом министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, на которой были обсуждены планы на текущий год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, в ходе встречи обсуждался ход работ по модернизации железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

«Мы сообщили, что работы находятся на завершающей стадии и этот маршрут будет полностью введен в эксплуатацию уже в этом году. Также мы обсудили создание совместного предприятия между Грузией и Азербайджаном, которое будет управлять данной инфраструктурой, что позволит более эффективно использовать маршрут и привлечь больше грузов», - подчеркнул Леван Давиташвили.

Он также отметил, что особое внимание на встрече было уделено роли Среднего коридора, повышению его конкурентоспособности и мероприятиям, проводимым с активным участием сторон для привлечения дополнительных грузов: «Это позволит нашим странам создать большую добавленную стоимость. Кроме того, мы обсудили вопрос железнодорожных пассажирских перевозок между Грузией и Азербайджаном, поскольку этот вид транспорта играет важную роль в развитии туризма. В ходе встречи с азербайджанским коллегой мы также рассмотрели прогноз по объемам перевозок на текущий год. Безусловно, было важно обменяться планами и видением, чтобы в максимально скоординированной форме повысить нашу конкурентоспособность как в регионе, так и в международном масштабе», - добавил грузинский министр.