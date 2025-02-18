В Баку начался визит председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова прибыла 18 февраля в Азербайджан с официальным визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Н.Кочанову встречал вице-спикер Милли Меджлиса Муса Гасымлы, сопредседатель рабочей группы по азербайджано-белорусским межпарламентским связям Зияд Самедзаде, послы Магеррам Алиев и Дмитрий Пиневич, и другие официальные лица.

Н.Кочанова проведет в Азербайджане ряд встреч, а также примет участие в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Источник: Азертадж