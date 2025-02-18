В Турции состоялась конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В Стамбуле прошла конференция на тему «Ходжалинский геноцид, о котором великий лидер Гейдар Алиев рассказал миру». Мероприятие было приурочено к 33-й годовщине кровавой февральской резни 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на конференции, организованной Турецким центром морских и глобальных стратегий (DEGS), сначала была почтена память наших шехидов, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

На мероприятии была предоставлена полная информация о Ходжалинском геноциде, эта трагедия расценена как один из самых ужасающих геноцидов в мире. В частности подробно говорилось о жестоком убийстве жертв трагедии, не известной до сих пор судьбе сотен пропавших без вести жителей, политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева по доведению реалий о Ходжалинском геноциде до международной общественности, освобождении от оккупации карабахских земель благодаря отваге Азербайджанской армии и народа под командованием Президента Ильхама Алиева, проводимых в настоящее время нашим государством в этих регионах работах по восстановлению и реконструкции, возвращении наших соотечественников в родные края, а также братских отношениях между двумя странами.

Затем военный эксперт по Южному Кавказу, полковник запаса, ветеран Карабаха Акиф Гасымов выступил с презентацией, в которой изложил хронологию совершения Ходжалинского геноцида и других учиненных по сей день подобных преступлений против человечности.

Присутствовавший на мероприятии член Европейского экономического сената Ираж Алипур жестоко осудил тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, и заявил, что проведет соответствующую работу в связи с этим.

В рамках конференции были показаны документальные фильмы о геноциде и возвращении в Ходжалы.

Отметим, что медиаспонсором мероприятия является Общественное объединение журналистской поддержки диаспорской деятельности.