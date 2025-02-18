Центр обучения и развития CELT и Фонд развития образования подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО

К 25-летию деятельности Центр обучения и развития CELT, известный своими высококачественными образовательными программами, подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития образования. Эта стратегическая инициатива направлена на поддержку образования в стране и расширение возможностей для молодежи.

Карта TələbəPlus и ее преимущества

В рамках сотрудничества Центр обучения и развития CELT стал новым партнером TələbəPlus – уникального карточного проекта, разработанного специально для студентов высших учебных заведений страны. Теперь держатели карты TələbəPlus получат дополнительные преимущества от CELT:

● Скидка 10% на все образовательные услуги CELT.

● Скидка 20% на консультационные услуги по обучению за рубежом.

Кроме того, карта TələbəPlus выполняет сразу несколько функций: она служит стипендиальной картой студента, является пропускной картой в университет, а также включает в себя функцию дебетовой карты с дополнительным кэшбэком.

Также владельцы карты смогут воспользоваться эксклюзивными скидками в магазинах электроники, книжных магазинах, магазинах одежды и аксессуаров, кафе и ресторанах, учебных центрах, на онлайн-платформах и в развлекательных заведениях. Это поможет студентам оптимизировать повседневные расходы и снизить финансовую нагрузку.

CELT: 25 лет на пути к успеху

С 2000 года Центр обучения и развития CELT поддерживает студентов на пути к академическим и карьерным достижениям. Центр предлагает широкий спектр услуг по изучению английского языка, подготовке к экзаменам IELTS и SAT, программам Канадской школы и школ Англии в Азербайджане.

Также консультационные услуги CELT по поступлению в зарубежные учебные заведения стали одним из востребованных направлений последних лет.

Благодаря современным методикам обучения и индивидуальному подходу CELT помогает студентам не только успешно осваивать знания, но и поступать в престижные университеты мира. Выпускники центра продолжают свое образование в ведущих международных вузах, строя успешную карьеру на глобальном уровне.

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