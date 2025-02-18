В Баку проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе

В Бакинском судебном комплексе проходит очередное заседание по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Дело находится в производстве судей Бакинского военного суда - председателя Зейнала Агаева, судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева.

Обвиняемыми по делу проходят 15 человек: Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян.

Источник: Report