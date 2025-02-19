Переговоры в Эр-Рияде: Большой геополитический пасьянс глазами Фархада Мамедова

Столица Саудовской Аравии вчера захватила внимание всего мира в контексте переговоров представителей США и России высокого уровня – первых после трехлетнего перерыва.

Суммировав и «сжав» весь огромный объем информации по этой теме, можно тезисно обрисовать их главные итоги – стороны договорились о возобновлении полноценной работы дипмиссий, о будущем экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также по вопросам, «представляющим общий геополитический интерес», как выразилась пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. Понятно, что здесь речь идет, в первую очередь, об Украине.

На фоне срочно созванного в тот же день и уже названного провальным Парижского саммита европейских стран по украинскому урегулированию, достижение в Эр-Рияде договоренности о формировании Россией и США команд для работы над завершением войны в Украине вызывает повышенный интерес. Так же, как и в какой-то степени неожиданный визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. Еще раз отметим, все эти три события произошли в один день – 18 февраля.

Как характеризуют текущие события в экспертном сообществе Азербайджана – поделиться своим мнением мы попросили одного из ведущих политических аналитиков, главу Центра исследований Южного Кавказа Фархада Мамедова.

- Какой из аспектов переговоров в Эр-Рияде видится вам наиболее значимым?

- По этой теме очень много информации, но я бы в первую очередь выделил тот момент, что США идут на переговоры с Россией без Украины и без Европы. То есть, консолидированной позиции – я имею в виду консолидированную позицию Запада вместе с Украиной – уже нет.

Во-вторых, как показали результаты встречи и официальная информация о ней, тема Украины является важной, но все-таки – лишь частью переговоров между США и Россией. Потому что было упомянуто, что Вашингтон и Москва договариваются и об экономике, и о геополитике. А это более широкий круг вопросов.

Третье, что я хотел бы отметить – это достижение США и РФ договоренности о восстановлении полноценной деятельности дипломатических представительств. То есть, если стороны идут на восстановление дипотношений в ситуации продолжения войны и отсутствия договоренностей, то это уже говорит о том, что тема Украины не является предусловием для ограничения взаимоотношений между США и Российской Федерацией. Я думаю, что вот этот элемент является пока главным достижением России на переговорном треке.

В проигрыше на данный момент остается Украина, потому что именно в рядах поддерживающих ее стран появились трещины и негодование. А позиция России находит понимание со стороны главного спонсора Украины в этой войне.

- В чем, по-вашему, будет заключаться роль европейцев при таком раскладе?

- Если говорить о теме участия Украины и Европы в этом отношении, то сейчас главная задача Зеленского – полностью объединить Украину с Европой и создать мощную устойчивую коалицию. То есть, создать такую устойчивую коалицию, и не идти на выполнение требований Соединенных Штатов, и даже противостоять им.

Потому что сами США признают уровень участия Европы в переговорном процессе только в контексте санкций. Это показатель того, что им нужно будет менять ситуацию так, чтобы Европа автономно продолжала бы свою санкционную политику в отношении Российской Федерации.

Россия будет стараться, чтобы санкции убрали все, кто их вводил, и тут в Соединенных Штатах они попадут в ту самую ловушку, которую, в принципе, сами и поставили - если европейцы не будут отменять санкции, а они, похоже, не будут их отменять.

- Судя по звучащим заявлениям, и в Кремле, и в Белом доме не Зеленского хотят видеть президентом Украины…

- Роль и место президента Зеленского я хотел бы отметить особо. Действительно, как выяснилось по итогам встречи в Эр-Рияде, Россия не желает видеть Зеленского президентом Украины и идти с ним на какие-либо… может быть, переговоры – да, но договоренности серьезного характера в Москве желают подписывать с другим, как они говорят, «легитимным» лидером Украины.

Выяснилось, что и США не особо желают видеть Зеленского лидером Украины. Наверняка, здесь есть и старая обида Трампа на то, что в свое время Зеленский не поддержал объективное расследование коррупционных схем сына Байдена в «украинских делах».

То есть, здесь мы видим консолидированную позицию России и США в том, что они не хотят «видеть» Зеленского.

И вот я думаю, что именно сейчас, в этот период времени, физическая безопасность Зеленского находится на самом высоком уровне угрозы. Так как, если раньше Россия не била по центрам принятия решений в Украине, то сейчас, после прощупывания ситуации, настроений в США, возможно, что в ближайшем будущем мы увидим «охоту на Зеленского» со стороны Российской Федерации - ракетами и т.п.

- Как вы оцениваете позицию Турции в свете проходящих процессов?

- У Турции осторожная позиция, потому что она сейчас «прощупывает» ситуацию, в том числе, на переговорном треке. Туркам сейчас важно понять распределение сил, то, в каком направлении работать дальше.

Главные треки для Турции – это, во-первых, США. Она хочет понять, в каком направлении Соединенные Штаты будут выступать, например, по Ближнему Востоку, по Южному Кавказу, по Африке, а также по Украинскому кейсу и Черному морю. И, надо сказать, что у Турции действительно сильные карты на руках, потому что она - не страна, просящая у США какой-либо военной помощи, а наоборот, являющаяся ответственным партнером. Поэтому Турция сейчас внимательно следит за всеми этими процессами и даже предлагает свою площадку для переговоров.

Второй трек – это Турция и Европейский Союз. Потому что Евросоюз без союзничества с США – это совершенно другой Евросоюз, я думаю, даже более покладистый.

Считаю, что Турция будет стараться наращивать свое взаимодействие с Европейским Союзом, напоминая о том, что она все еще не член ЕС, но может получить оттуда преференции экономического характера.

Также нужно понимать, что, если в Европе будет принято решение о формировании каких-то вооруженных сил и т.п., то роль и место Турции в европейских делах будет увеличиваться.

Следующий трек – это уже трек Турция-Россия-Украина. Это, опять же, отдельный трек, в рамках которого нужна ясность по переговорам между США и Россией. Поэтому здесь у Турции выжидательная позиция.

В целом, у Турции в этом отношении сильные карты на руках. Учитывая предыстория ее взаимоотношений с США, Украиной, Европейским Союзом и Россией. И она будет рационально использовать эти ресурсы.