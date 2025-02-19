Минтранс Казахстана обещает объективность и прозрачность расследования крушения самолета AZAL

Специалисты в рамках расследования авиакатастрофы лайнера AZAL проводят технические экспертизы, власти ждут их результатов.

Об этом заявил замминистра транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«Сейчас идет период экспертиз. Есть определенные технические экспертизы, которые занимают время. Сейчас вот в процессе… Мы ждем их результатов», - сказал Ластаев, передают казахстанские СМИ.

Он добавил, что эксперты из разных стран, расследующие авиакатастрофу, находятся друг с другом на постоянной связи.

Ластаев также отметил, что Минтранс Казахстана не может комментировать больше, чем изложено в предварительном отчете о крушении AZAL. Он попросил дождаться окончательного отчета комиссии по расследованию авиакатастрофы, который ожидается до конца 2025 года.

«Думаю, что в рамках этой работы никаких секретов нет. Как страна, которая ответственна за проведение расследования данного крушения, мы во главу угла ставим именно объективность и прозрачность. Это основные принципы, по которым проводится расследование. Для того чтобы, в первую очередь, не допустить повторения таких ситуаций в будущем», - отметил замминистра транспорта Казахстана.

Следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.