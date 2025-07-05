Эрдоган прокомментировал напряженность между Азербайджаном и Россией

Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что обсуждал тему с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает РИА Новости.

«Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность. Я надеюсь, что негативные события в отношениях между двумя странами прекратятся как можно скорее. Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном», - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана.

«Мы знаем, что наши два друга находятся на уровне взаимопонимания для преодоления этой проблемы. Мы будем продолжать поддерживать конструктивные шаги, которые будут предприняты для решения проблемы.

Нашим приоритетом будет недопущение резкой эскалации, которая подорвала бы с таким трудом достигнутую стабильность в регионе, ставшем свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. Кавказ больше не может терпеть новый конфликт. Как Турция, я верю, что мы решим этот вопрос с помощью дипломатических процессов, заняв сторону спокойствия. Этот вопрос был включен в нашу повестку дня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ильхам Алиев делает очень осторожный и осмотрительный шаг.

Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это», - сказал турецкий лидер.

Напомним, что 27 июня сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего умерли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.