Эрдоган: мир между Азербайджаном и Арменией откроет окна возможностей в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые окна возможностей в регионе.

«Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Благодаря этому мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей», - сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в азербайджанском городе Ханкенди. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber, на который ссылается ТАСС.