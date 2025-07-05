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Заявления Пезешкиана: что рассказал президент Ирана после визита в Азербайджан

First News Media10:50 - Сегодня
Заявления Пезешкиана: что рассказал президент Ирана после визита в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил перед членами правительства и журналистами после возвращения из Азербайджана.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

"Некоторые говорили мне, что эта поездка может быть для меня опасной. Но как видите, я поехал и вернулся без проблем. Моя беседа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в дружественной обстановке. У меня также была очень хорошая и конструктивная беседа с президентом Турции. С премьер-министром Пакистана мы обсудили отношения между двумя странами",- заявил М.Пезешкиан.

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