В Баку расследуют продажу консервов с мясом диких животных - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В магазине по продаже пищевых продуктов «Ocean Fish», расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица К.Рагимова, 74F, принадлежащем физическому лицу Исмаилову Зауру Закировичу, сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели проверку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, во время проверки было установлено, что консервированные продукты с товарными знаками «Лос», «Puem», «Мясо Сибирского Медведя», «Мясо Бобра», «Деликатес Дичь», «Медведь», а также колбасные изделия с товарными знаками «Косуля», «Заяц» не имели подтверждения об их качестве и безопасности в виде импортного санитарного акта и документов о происхождении. Также было выявлено, что на продукции отсутствовали этикетки на азербайджанском языке. В магазине были обнаружены красная икра, колбасные изделия и сыры неизвестного происхождения.

В связи с выявленным фактом были приняты меры в соответствии с законодательством, и продажа продукции была запрещена. Также для правовой оценки ситуации были собраны соответствующие данные и направлены в правоохранительные органы.

10:32

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку в одном из магазинов в Наримановском районе Баку, где были обнаружены консервы с медвежатиной, зайчатиной и олениной.

Как передает 1news.az со ссылкой на ATV, когда владелец магазина заметил проверяющих, он закрыл торговую точку и покинул территорию.

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