МИД Азербайджана опубликовал поздравление по случаю Международного дня родного языка
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало поздравление по случаю Международного дня родного языка.
Как передает 1news.az, сообщение опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети «Х».
«Азербайджан всегда остается непоколебимым в своем стремлении сохранять и поощрять языковое разнообразие, а также бережно хранить богатое культурное наследие, отраженное в азербайджанском языке», - говорится в публикации.
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