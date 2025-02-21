Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке - ВИДЕО
Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал президента США Дональда Трампа, говоря о последних событиях на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал «Azad Iran».
Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке:
«Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,
Yatma tülkü kölgəsində qoy yesin aslan səni».
(«Не переходи через мост предателя, лучше пусть тебя унесет поток,
Не лежи в тени лисы, лучше пусть тебя съест лев».)
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