Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке - ВИДЕО

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал президента США Дональда Трампа, говоря о последних событиях на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал «Azad Iran».

Пезешкиан обратился к Трампу с пословицей на азербайджанском языке:

«Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,

Yatma tülkü kölgəsində qoy yesin aslan səni».

(«Не переходи через мост предателя, лучше пусть тебя унесет поток,

Не лежи в тени лисы, лучше пусть тебя съест лев».)