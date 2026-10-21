Глава Нацбанка Украины подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Delo.ua cо ссылкой на источник в банковском секторе.

По его данным, заявление об отставке Пышный написал по собственному желанию из-за состояния здоровья.

Его отставка планировалась сразу по возвращению из ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Отмечается, что во время обыска у главы Нацбанка изъяли два личных мобильных телефона.

12:10

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром начало следственные действия у главы Национального банка страны Андрея Пышного.

Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В августе в Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений.