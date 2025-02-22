США пригрозили отключить Украину от Starlink

Представители США, участвующие в переговорном процессе с Украиной и Россией, пригрозили закрыть украинским военным доступ к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink Илона Маска.

Такую информацию озвучило агентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников агентства, вопрос о дальнейшем доступе Украины к принадлежащей компании SpaceX спутниковой системе Starlink был поднят в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Предложенном им соглашение предполагало передачу США порядка 50% прав на ключевые редкоземельные минералы, которые есть в распоряжении Украины. Зеленский в минувшие выходные заявил, что этот документ не защищает интересы Украины и предложение отклонил.

По данным Reuters, этот вопрос вновь был поднят в минувший четверг, 20 февраля, во время встреч спецпредставителя США по Украине Кейта Келлогга и Зеленского. Как рассказал один из источников агентства, осведомленных о ходе переговоров, но пожелавших остаться неназванными, в ходе встречи представители США заявили, что Украине «грозит неминуемое отключение поставок, если она не достигнет соглашения по критически важным минералам».