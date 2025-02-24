Глава Interaz приговорен к 12 годам лишения свободы

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил руководителя информационного агентства SalamNews и телеканала Interaz Матлаба Багирова к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на сегодняшнем заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

Матлабу Багирову также запрещено работать в сфере журналистики и СМИ в течение трех лет.

Ранее гособвинитель также требовал приговорить Багирова к 12 годам лишения свободы.

Отметим, Матлаб Багиров, известный как Гаджи Матлаб, был арестован 30 января 2023 года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 162-1.1 (привлечение значительного числа работников к выполнению каких-либо работ/услуг без вступления трудового договора/контракта в юридическую силу), 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов), 193.2.2 (лжепредпринимательство, совершенное с получением дохода в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенное в крупном размере) УК АР.

Потерпевшей стороной по уголовному делу признана Государственная налоговая служба при Минэкономики.