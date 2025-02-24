В Баку подземные переходы в зимней агонии: Как быть пешеходам? - ВИДЕО

Наблюдаемая в столице снежная погода затрудняет движение не только транспортных средств, но и пешеходов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на media.az, в настоящее время многие эскалаторы в подземных переходах на улице Физули не работают. Более того, некоторые из них замерзли напрочь. Опасная ситуация для пешеходов, пользующихся эскалаторами, стала следствием отсутствия необходимых работ по уборке снега.

Представляем вниманию читателей данные кадры: