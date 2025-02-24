 Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Фаига Мамедова16:10 - Сегодня
Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Бортпроводница Хокума Алиева навсегда осталась в сердце азербайджанского народа благодаря своему мужеству. «Все будет хорошо», - успокаивала она пассажиров самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» рейса Баку – Грозный, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

Один из героических членов экипажа азербайджанского самолета Хокума Алиева стала третьей женщиной – Национальным героем Азербайджана. У нее остались родители и любящий муж.

За Этибаром Хокума была замужем всего 3 года, а познакомился он с ней через свою сестру, которая тоже работала в аэропорту: «Она была прекрасной и доброй супругой. Хокума часто отправлялась в заграничные поездки: некоторые из них длились три дня, некоторые — пять, а порой и целую неделю. Мы ежедневно общались по видеосвязи».

Хокума родилась в селе Сусузлук Кяльбаджарского района. В возрасте двух лет она была вынуждена покинуть родные края, их семья обосновалась в Гяндже. Отличавшаяся успехами в школе, Хокума получила юридическое образование, свободно владела четырьмя языками и даже написала книгу для детей. Благодаря своему характеру и трудолюбию она завоевала любовь и уважение окружающих.

«Характер у нее был прекрасным, она была очень доброй, искренней, честной. На нее невозможно было обижаться. Хокума окончила юридический факультет Бакинского государственного института, а затем училась в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. У нее была статья, после публикации которой она могла получить ученое звание. Мы хотели переехать в центр города, завести ребенка, но, увы, планы Аллаха в отношении нас оказались совсем иными», - рассказывает супруг Хокумы.

Теперь Этибар один живет в доме, полном воспоминаний о Хокуме. Он ухаживает за цветами, которые она так любила, чтобы они не чувствовали ее отсутствия, и каждый день в полнейшей тишине погружается в воспоминания о счастливых днях, которые они прожили вместе.

Подробнее в сюжете ITV:

Поделиться:
427

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром ...

Общество

Скандальные сеансы «лайф-коуча» Азерины: Кармическое очищение или банальный ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 8 градусов мороза

Общество

В Сабунчинском районе от отравления спиртом скончались 15 человек

Общество

Когда начнут сертифицировать новых учителей? – Официальный ответ

Фатальный исход домашних родов в Азербайджане

Движение по Баку-Шамахы-Евлах возобновлено

Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Последние новости

Дорожная полиция предупреждает об опасности гололеда на дорогах

Сегодня, 17:34

США могут закрыть базу в Александруполисе

Сегодня, 17:31

Когда начнут сертифицировать новых учителей? – Официальный ответ

Сегодня, 17:30

Главы МИД Армении и Ирана обсудили разблокирование коммуникаций в регионе

Сегодня, 17:28

Фатальный исход домашних родов в Азербайджане

Сегодня, 17:27

Зеленский собирается создавать «НАТО в Украине»

Сегодня, 17:23

Блок ХДС/ХСС хочет создать коалицию с социал-демократами

Сегодня, 17:20

Движение по Баку-Шамахы-Евлах возобновлено

Сегодня, 17:10

Испания анонсировала новый пакет помощи Украине размером в €1 млрд

Сегодня, 16:41

Эмин Агаларов рассказал о важных жизненных уроках от Роберта Де Ниро – ВИДЕО

Сегодня, 16:39

Двое известных российских армян оказались в санкционном списке ЕС

Сегодня, 16:29

В Баку проходит 6-й практический интенсивный семинар для участников выставок и строителей стендов - ФОТО

Сегодня, 16:25

Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Сегодня, 16:10

Как снежная погода влияет на экономику Азербайджана?

Сегодня, 16:02

Эрдоган принял Лаврова

Сегодня, 15:59

Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего

Сегодня, 15:47

Омбудсмен представила ежегодный доклад по правам человека

Сегодня, 15:46

Незаконной вырубкой деревьев природе нанесен ущерб в размере более 44 тысяч манатов

Сегодня, 15:42

СМИ: План США предполагает признание за РФ некоторых территорий Украины

Сегодня, 15:13

Скончался военнослужащий Азербайджанской армии

Сегодня, 15:09
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31