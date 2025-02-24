Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Бортпроводница Хокума Алиева навсегда осталась в сердце азербайджанского народа благодаря своему мужеству. «Все будет хорошо», - успокаивала она пассажиров самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» рейса Баку – Грозный, потерпевшего крушение близ казахстанского города Актау.

Один из героических членов экипажа азербайджанского самолета Хокума Алиева стала третьей женщиной – Национальным героем Азербайджана. У нее остались родители и любящий муж.

За Этибаром Хокума была замужем всего 3 года, а познакомился он с ней через свою сестру, которая тоже работала в аэропорту: «Она была прекрасной и доброй супругой. Хокума часто отправлялась в заграничные поездки: некоторые из них длились три дня, некоторые — пять, а порой и целую неделю. Мы ежедневно общались по видеосвязи».

Хокума родилась в селе Сусузлук Кяльбаджарского района. В возрасте двух лет она была вынуждена покинуть родные края, их семья обосновалась в Гяндже. Отличавшаяся успехами в школе, Хокума получила юридическое образование, свободно владела четырьмя языками и даже написала книгу для детей. Благодаря своему характеру и трудолюбию она завоевала любовь и уважение окружающих.

«Характер у нее был прекрасным, она была очень доброй, искренней, честной. На нее невозможно было обижаться. Хокума окончила юридический факультет Бакинского государственного института, а затем училась в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. У нее была статья, после публикации которой она могла получить ученое звание. Мы хотели переехать в центр города, завести ребенка, но, увы, планы Аллаха в отношении нас оказались совсем иными», - рассказывает супруг Хокумы.

Теперь Этибар один живет в доме, полном воспоминаний о Хокуме. Он ухаживает за цветами, которые она так любила, чтобы они не чувствовали ее отсутствия, и каждый день в полнейшей тишине погружается в воспоминания о счастливых днях, которые они прожили вместе.

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