В Баку проходит 6-й практический интенсивный семинар для участников выставок и строителей стендов - ФОТО

24 февраля 2025 года в Баку проходит практический интенсивный семинар для участников выставок и строителей стендов на тему «Как повысить эффективность участия в выставках». Мероприятие организовано Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA) и проходит в отеле Radisson Hotel Baku.

На церемонии открытия мероприятия выступил председатель правления Ассоциации организаторов выставок Азербайджана (ASTA) Фарид Мамедов. На семинаре присутствуют организаторы выставок, строители стендов, члены ASTA и представители спонсорских компаний.

Семинар, который проходит уже в шестой раз и направлен на систематизацию выставочного опыта, даст участникам возможность «посмотреть на себя со стороны» и избавиться от распространенных ошибок и стереотипов, возникающих в процессе подготовки к выставкам.

Практический интенсивный семинар проводит Николай Карасев, директор Агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект», с 25-летним опытом работы в сфере выставок и более чем 1000 практических тренингов для участников выставок в более чем 10 странах. Опытный эксперт демонстрирует участникам эффективные методы повышения результативности на выставках, опираясь на реальные кейсы и примеры. С 2006 года в семинаре приняли участие более 25 000 человек. Он рекомендован с высоким индексом лояльности (NPS), что подтверждает его ценность и востребованность среди профессионалов, которые возвращаются на обучение вновь.

На семинаре на тему «Как повысить эффективность участия в выставках» обсуждаются особенности выставочных мероприятий, типичные ошибки и стереотипы участников, способы закладки основы успеха на выставке, правильная организация выставочного стенда, а также представление услуг и продукции.

На семинаре для строителей стендов на тему «Как создавать и продавать выставочные стенды» рассматриваются требования к современным выставочным стендам, организация функциональных зон и оптимизация представления продукции.

Во время мероприятия участники выставок поделились своими историями успеха, а спонсорские компании рассказали о своем успешном опыте.

Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA) активно организует мероприятия, и это уже второе событие, проведенное в 2025 году.