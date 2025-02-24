Движение по Баку-Шамахы-Евлах возобновлено

В Шамахы прекратились снегопады, продолжавшиеся несколько дней с перерывами. На дорогах, где из-за снега и образовавшегося льда возникали затруднения, продолжаются работы по очистке.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ главный инженер ООО "Эксплуатация магистральных дорог номер 4" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гасан Мамедли, участок дороги Баку-Шамахы-Евлах в районе Гобустана и Шамахы, а также Агсуинский перевал были очищены от снега и льда с помощью специальной техники и рабочей силы агентства, передает 1news.az.

В настоящее время дороги открыты для беспрепятственного движения транспорта. Водители могут безопасно передвигаться из столицы в северо-западные районы страны и обратно.

Напомним, что с 20 февраля в ряде регионов, включая столицу, с перерывами шел снег, а температура воздуха понизилась. Хотя в настоящее время снегопады прекратились, морозная погода сохраняется. В связи с высокой вероятностью гололедицы в ночные часы водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и внимательно следить за техническим состоянием своих транспортных средств.