Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности гибели 15 человек в Сабунчинском районе в результате отравления этиловым спиртом.

Сотрудники Report побывали по месту жительства погибших и пообщались с их соседями.

По словам соседей, среди погибших есть и женщины.

Отметим, что по факту смерти 15 человек, зафиксированному 22-23 февраля в Сабунчинском районе, в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), ведется предварительное расследование.

Первоначальные следственные мероприятия установили, что причиной смерти стало отравление этиловым (техническим) спиртом, который употребили потерпевшие.

Сотрудники прокуратуры совместно с судебно-медицинскими экспертами и криминалистами осмотрели места происшествия и тела погибших. Были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования, в том числе пустые бутылки от гигиенического средства с содержанием 75% и 95% спирта, пищевые остатки и другие предметы. Назначены соответствующие экспертизы, продолжаются следственные действия.

Более подробный видеоматериал представлен ниже.

13:00

На территории Сабунчинского района 22-23 февраля было зарегистрировано 15 смертей.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (“Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц”) Уголовного кодекса АР, проводится предварительное следствие, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Было установлено, что смерть этих лиц наступила в результате отравления этиловым (техническим) спиртом, который они употребили.

Сотрудниками прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта-криминалиста был проведен осмотр мест происшествий и тел, изъяты вещественные доказательства, включая пустые бутылки с гигиеническими средствами, содержащими 75 и 95% спирта, которые запрещены для употребления внутрь, остатки пищи и др.

Кроме того, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые следственные действия.

Предварительное следствие по делу продолжается.