«Гибкая» возможность от Банка ABB для владельцев бизнеса

Банк ABB представил новый сервисный пакет «Çevik» для бизнеса. Этот пакет позволяет владельцам бизнеса самостоятельно выбирать необходимые операции и формировать свой собственный пакет услуг.

Благодаря пакету «Çevik» клиенты могут более выгодно управлять своими ежедневными финансовыми операциями. В рамках установленного лимита пакета все местные и международные платежи, переводы заработной платы и операции с наличными осуществляются без комиссии.

С данным пакетом владельцы бизнеса могут бесплатно воспользоваться следующими услугами:

· Открытие банковского счета.

· Внутрибанковские переводы.

· Внутренние переводы по стране.

· Переводы за пределы республики.

· Выдача наличных со счета (в AZN или иностранной валюте).

· Пополнение счета через кассы банка (в AZN или иностранной валюте).

· Пополнение наличными счета клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте).

· Перевод средств между счетами клиента в одном филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте).

· Перевод средств на счет клиента в другом филиале/отделении (в AZN или иностранной валюте).

· Перечисление средств на зарплатные карты в рамках зарплатного проекта.

· Конверсионные операции по курсу банка (покупка/продажа валюты).

· Предоставление выписок по счету.

· Подключение к Интернет-банкингу.

· Получение калькулятора паролей для Интернет-банкинга (если количество ключей один или два).

· Оформление корпоративной или бизнес-карты.

Кроме того, клиенты, подключившиеся к сервисному пакету «Çevik» сейчас, смогут получить его со скидкой 60% до 1 июня 2025 года.

Оформить пакет можно по ссылке.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

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