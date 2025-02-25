В Гяндже девушка скончалась после введения наркоза
В больнице в Гяндже девушка скончалась после того, как ей была введена анестезия.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, Тюркан Балакишизаде 10 февраля была госпитализирована в Гянджинскую городскую больницу для удаления бородавчатых опухолей на руке.
После проведения обследования ей ввели анестезию. В результате у нее развился анафилактический шок, она впала в кому и скончалась 23 февраля.
Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
Тюркан Балакишизаде родом из Кяльбаджарского района, но проживала в Гяндже. Она работала в Банке ABB и была обручена, в следующем месяце у нее должна была состояться свадьба.
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