Посольство Польши в Баку поделилось публикацией о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Посольство Польши в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

Соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети «X».

«Мы присоединяемся к гражданам Азербайджана, которые чтут память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году. Выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто потерял семьи, друзей и свои дома в Ходжалы», — говорится в публикации.

Today, we join with Azerbaijanis mourning all who lost their lives in Khojaly in 1992. We express our deep condolences to all those who lost their families, friends, and homes in Khojaly. pic.twitter.com/LApto5bZJz — PLinAzerbaijan (@PLinAzerbaijan) February 25, 2025