Посольство Польши в Баку поделилось публикацией о Ходжалинском геноциде - ФОТО

Посольство Польши в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

Соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети «X».

«Мы присоединяемся к гражданам Азербайджана, которые чтут память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году. Выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто потерял семьи, друзей и свои дома в Ходжалы», — говорится в публикации.