Туркменская пресса широко осветила визит Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан - ФОТО

Визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан и его знакомство в рамках поездки с ходом строительных работ, осуществляемых в освобожденном от оккупации Карабахе, широко освещались в прессе этой страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, туркменские информационные ресурсы Atavatan, Orient, Turkmenportal, а также англоязычные порталы News Central Asia, Takyk, Business, Arzunews, Ashgabattimes и другие опубликовали обширные материалы о визите. В материалах, наряду с официальными новостями, также отражены комментарии. Отмечалось, что народы Туркменистана и Азербайджана имеют общую историю, религию, культуру, национально-духовные ценности. Эти факторы обуславливают единство двух народов и долгосрочное сотрудничество государств. Подчеркивалось, что дружественные отношения между лидерами обоих государств способствуют развитию отношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов являются выдающимися политическими и государственными деятелями, оба лидера развивают свои страны, налаживая широкие кооперационные связи на благо своих народов. Отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан продолжают сотрудничество в области транспорта, транзита, торговли и энергетики и будут и в дальнейшем укреплять свои отношения.